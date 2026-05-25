نجمة مصرية تُدافع عن التراث الجزائري: مهما حاولوا تقليده.. سيظل معروفا بأصحابه

دافعت النجمة المصرية عايدة رياض، عن الموروث الثقافي في الأزياء الجزائرية، وتحدثت بصراحة عن محاولات السطو من طرف جهات على التراث الجزائري ونسبها لنفسها.

وتقوم الفنانة، منذ نحو شهر، بالتعريف بالأزياء الجزائرية، عبر نشر صور لها وهي ترتدي عدة ملابس تقليدية جزائرية عبر صفحتها على فايسبوك.

وظهرت الفنانة، في آخر منشور لها، وهي ترتدي الشدة التلمسانية وكتبت: “الشدة التلمسانية تراث ناس كتير حاولت تنسبه لنفسها.. بس اليونسكو حسمت الجدل سنة 2012 وسجلته باسم الجزائر.. اسمها الشدة التلمسانية.. مش مجرد فستان عروس.. دي قطعة تاريخ كاملة بتتلبس”.

وأضافت الفنانة: “العروس ممكن تتحمل فوق جسمها أكتر من 15 كيلو من الحرير والمجوهرات والذهب طول ليلة كامل.. 12 قطعة متفصلة بدقة.. وأكتر من 50 نوع حلي.. وشهور شغل يدوي بخيوط الذهب الحقيقي”.

وأكدت الفنانة في الأخير، أن التراث الحقيقي مهما حاولوا تقليده، سيظل معروفا بأصحابه.

