نجم آرسنال السابق يُشيد بـ”بلماضي”

أشاد النجم السابق لآرسنال “جيريمي ألياديير” بالناخب الوطني جمال بلماضي، مُعتبرا بأنه السبب الرئيسي في تتويج الجزائر بالكان في مصر.

وصرّح قائلا “ليرو سبور نيوز” :”لقد تابعت الكان الأخيرة، وكنت سعيدا برؤية المنتخب الجزائري يُحقق اللقب القاري، عن جدارة وإستحقاق”.

وواصل :”بلماضي وجد التوازن بإستدعائه للاعبين لم يكن الكثيرون ينتظر تواجدهم، وهو ما الرهان الذي نجح فيه الى أبعد الحدود”.

وختم :”المنتخب الجزائري قدم كرة جميلة، ولعب كفريق واحد، والفضل في ذلك يعود للمُدرب”.

يُشار بأن المُهاجم البالغ من العمر 36 عاما يمتلك أصولا جزائرية، وكاد أن يلتحق بصفوف “الخضر” منذ سنوات مضت.