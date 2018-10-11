نجم أرسنال السابق:”محرز ضيع فرصة كبيرة ليُصبح النجم الأول للسيتي”

دافع المدافع الدولي الإنجليزي السابق “مارتن كيون” عن النجم الدولي الجزائري لفريق مانشستر سيتي رياض محرز بعد تضييعه ركلة جزاء ضد ليفربول.

وقال نجم إنجلترا السابق في حوار أجراه مع صحيفة “دايلي مايل” البريطانية:”بالفعل محرز أضاع 5 من أصل آخر 8 ضربات جزاء نفذها في الدوري الإنجليزي الممتاز”.

وأضاف لاعب فريق أرسنال السابق:”لكن رياض محرز سجل ضربات جزاء أكثر من أي لاعب في مانشستر سيتي كان حاضرا فوق المستطيل الأخضر في مواجهة ليفربول”.

“ضربة الجزاء التي ضيعها محرز كانت ستجعله النجم الأول لفريق مانشستر سيتي لأنها كانت حاسمة وفي ملعب الأنفيلد”.