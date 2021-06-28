نجم أرسنال.. محرز أخطر لاعب واجهته

اعترف الظهير الأيسر لنادي أرسنال الإنجليزي، كيران تيريني، بأن الدولي الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي، هو أخطر لاعب واجهه.

ونقلت موقع “فوتبول لندن”، تصريحات تيريني، أين قال: “كل شيء صعب في البريمير ليغ، لكن يبقى رياض محرز أخطر لاعب واجهته، رفقة أداما تراوري”.

وكان كيران تيريني، قد لعب الموسم الماضي لأول مرة في البريمرليغ، بعد استقدامه من سيلتيك الاسكتلندي، وقامت إدارة أرسنال بتجديد عقده هذا الصيف لـ6 مواسم بالنظر لتألقه.

يذكر أن رياض محرز، قد حظي بنفس الاعتراف قبل أسابيع قليلة، من ظهير وستهام، آرون كريسويل، الذي وصف النجم الجزائري بأفضل جناح في البريمرليغ، واللاعب الذي يصعب ايقافه بالنظر لموهبته التي تسمح له بمراوغة أي لاعب.