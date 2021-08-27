نجم ألمانيا:”أقصينا الخضر في مونديال 2014 بفضل نوير”

آشاد نجم المنتخب الألماني ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي جوليان دراكسلر بالمنتخب الوطني الجزائري الذي واجهه في مونديال 2014.

بطل العالم رفقة الناسيونال مانشافت في مونديال البرازيل 2014 قال:” المواجهة أمام المنتخب الجزائري في ثمن نهائي مونديال 2014 كانت قوية”.

وأضاف:”المنتخب الجزائري أحرجنا كثيرا خلال تلك المواجهة وتأهلنا جاء بفضل الحارس مانويل نوير”.

يذكر أن الألمان تجاوزوا الخضر بهدفين لهدف وحيد عقب الوقتين الإضافيين.