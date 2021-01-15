نجم إنجلترا السابق ينصح بن رحمة

نصح النجم السابق لمنتخب إنجلترا، دارين بينت، الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، بعدم الإستعجال، وإنتظار فرصته مع واست هام خلال الفترة القادمة.

وصرّح هداف توتنهام الأسبق قائلا لوسائل الإعلام البريطانية :”بن رحمة مُطالب بالسير على نهج زميله جارود بوين”.

وواصل :”جارود مثل بن رحمة، وصل من القسم الأدنى، وإنتظر فرصته، خاصة وأنه لم يكن يمتلك الخبرة في المستوى العالي”.

وختم :”الأمور ستسير معه بشكل سلسل بكل تأكيد، خاصة وأن المدرب دايفيد مويز، يعتمد عليه بشكل تدريجي”.

يُذكر بأن الجناح الطائر، ومنذ بداية الموسم يلعب بصفة مُستمرة، ولكنه يبقى مُفتقرا للفعالية أمام المرمى.