نجم الأردن: “أتمنى التأهل مع الجزائر عن المجموعة الـ 10”

أعرب نجم منتخب الأردن موسى التعمري، عن تمانيه بتأهل منتخب “النشامى” رفقة “الخضر” إلى الدور الثاني من مونديال 2026، المقرر ما بين الـ 11 جوان والـ 19 جويلية.

ويتواجد المنتخب الوطني رفقة نظيره الأردني في المجموعة الـ 10، إلى جانب كل من النمسا والأرجنتين.

وفي تصريحات عقب مباراة ناديه رين، أمس الأحد، أمام أولمبيك ليون، في “الليغ1” الفرنسية، تحدث التعمري، عن الصدام المرتقب بين الجزائر ومنتخب بلاده في اختتام دور المجموعات.

وقال نجم “النشامى”: “بالنسبة لي من يفوز هنيئا له، الجزائر والأردن بلد واحد.. اثنين عرب، والمهم أحدهما يشرفنا في كأس العالم”.

وواصل التعمري، في تصريحات لموقع “وين وين” القطري: “الجزائر تملك منتخب كبير وأنا من عشاق الجزائر كبلد”.

قبل أن يستدرك: “لن يكون هناك أي تهاون في مباريات كأس العالم، سواء فزنا مبروك علينا أو فازت الجزائر مبروك لهم.. نحن عرب واخوان”.

وختم لاعب الأردن: “بالنسبة لي أتمنى أن نتأهل رفقة الجزائر.. لكن المجموعة صعبة، وعلينا أن نقاتل على كل فرصة، في الأول والأخير أتمنى واحد منا يتأهل إما الجزائر أو الأردن”.