نجم الأهلي السابق :”بلايلي سيتسبب في مشاكل داخل الفريق”

نصح اللاعب السابق للنادي الأهلي، أحمد عادل، إدارة “القلعة الحمراء”، بتفادي ضم الدولي الجزائري يوسف بلايلي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وإعتبر المدافع السابق لعملاق إفريقيا، بأن صانع ألعاب الخضر، في حالة ما إلتحق بكبير بمصر، فإنه سيطالب باللعب أساسيا بصفة مُباشرة.

وصرّح قائلا لقناة “صدى البلد” :”بلايلي لاعب كبير جدا ومؤثر وهداف لكنه سيتسبب في مشاكل داخل الفريق، لأنه قادم ليشارك كأساسي وله قيمته، لكن هناك 3 لاعبين في مركزه”.

وواصل :”هل سيكون المدرب قادرا على فرض منطقه على الجميع، خاصة وأنه يمتلك خيارات كثيرة في كل منصب”.