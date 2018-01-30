نجم البارصا السابق يُهدد مكانة ماندي في بيتيس

وصل المُدافع الإسباني لنادي بوروسيا دورتموند “مارك بارترا” أمسية اليوم إلى مدينة “إشبيلية” بإقليم الأندلس للإمضاء مع فريق “ريال بيتيس”.

وأكد موقع “footballogue” المُختص في إنتقالات اللاعبين أن نجم نادي برشلونة السابق سيُوقع مع النادي الأندلسي في الساعات القليلة القادمة.

ويأتي ضم بارترا ليُهدد مكانة الدولي الجزائري عيسى ماندي الذي ينشط في نفس منصبه خاصة في ظل هشاشة دفاع بيتيس.

الذي أصبح يتلقى عديد الأهداف في المباريات الأخيرة أخرها ثلاثية سهرة أمس الإثنين ضد سيلتافيغو في الدوري الإسباني.