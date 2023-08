نجم البارصا يوافق على الالتحاق بالأهلي السعودي

منح لاعب نادي برشلونة الاسباني، والمنتخب الإيفواري، فرانك كيسي، موافقته النهائية، للانضمام إلى نادي الأهلي السعودي، الذي يضم في صفوفه ثنائي الخضر، رياض محرز ورياض بودبوز.

وكشف الصحفي الإيطالي الشهير، فابريزيو رومانو، في تغريدة له اليوم الجمعة، عبر حسابه الرسمي، عن اتفاق شفهي بين البارصا والأهلي السعودي.

كما أوضح بأن صفقة نجم ميلان الإيطالي السابق، ستكلف الفريق السعودي 15 مليون أورو.

مضيفا بأن كيسي، مرتقب لترسيم التحاقه بالأهلي السعودي، في الساعات القليلة المقبلة، بعقد يستمر إلى صيف 2026.

