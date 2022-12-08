نجم البرتغال يُدافع عن رونالدو بعد شائعات تمرده !

دافع نجم المُنتخب البرتغالي، أوتافيو، عن قائده، كريستيانو رونالدو بعد شائعات تمرده ورغبته في مُغادرة مُعسكر البرتغال.

حيث قال، أوتافيو، في تصريحات صحفية اليوم الخميس:”كريستيانو على حق تماما، المجموعة مُتحدة وتتصدى للقوى الخارجية”.

كما أضاف:”رونالدو لا يزال قائدنا حتى لو كان بديلا، هو قائد عظيم، في غرف الملابس وقبل المباراة الماضية كان معنا وخلفنا”.

قبل أن يختم:”لم يكن هناك أي طرح لفكرة رحيله، كريستيانو واحدا من أفضل اللاعبين في العالم والتاريخ”.