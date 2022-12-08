نجم البرتغال يُدافع عن رونالدو بعد شائعات تمرده !
بقلم حواز عبد النور
دافع نجم المُنتخب البرتغالي، أوتافيو، عن قائده، كريستيانو رونالدو بعد شائعات تمرده ورغبته في مُغادرة مُعسكر البرتغال.
حيث قال، أوتافيو، في تصريحات صحفية اليوم الخميس:”كريستيانو على حق تماما، المجموعة مُتحدة وتتصدى للقوى الخارجية”.
كما أضاف:”رونالدو لا يزال قائدنا حتى لو كان بديلا، هو قائد عظيم، في غرف الملابس وقبل المباراة الماضية كان معنا وخلفنا”.
قبل أن يختم:”لم يكن هناك أي طرح لفكرة رحيله، كريستيانو واحدا من أفضل اللاعبين في العالم والتاريخ”.
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