نجم البرتغال يُصاب ويُنهي المونديال رسميا !

تعرض المُنتخب البرتغالي لضربة قوية بتأكد غياب نجمه رسميا عن بقية مباريات منافسة كأس العالم 2022 الجارية بقطر.

حيث كتب، فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

“انتهى كأس العالم لدانيلو بيريرا عقب إصابته الأخيرة، ومن المتوقع أن يعود إلى باريس قريبا”.

وسيواجه المنتخب البرتغالي نظيره المغربي، السبت المقبل، ضمن الدور ربع النهائي من كأس العالم 2022.