نجم البنين السابق: “لا يمكن أن نسمي المغرب بالمنتخب الكبير”

أكد نجم منتخب البنين السابق، ميكائيل بوتي، بأنه لا يمكن أن تسمي منتخب المغرب، بـ “المنتخب الكبير” وهو لم يحقق أي ألقاب تذكر.

وقال لاعب نيس الفرنسي السابق: “لست متفاجئا بإقصاء المغرب، ربما سيكون لي أعداء، ولكن هل يمكن أن تشرحوا لي كيف يمكن أن نلقب منتخب ما بأنه كبير؟ بماذا فازت المغرب؟ ”

وواصل بوتي، لدى نزوله ضيفا على برنامج “أفتر فوت” الذي يبث على شبكة “أر أم سي” الفرنسية: “لماذا نسمي منتخب أنه كبير؟ المغاربة يقولون ما يريدون.. لقد وصلوا نصف نهائي المونديال وكانت مفاجأة، ولكنهم لم يفوزوا بكأس إفريقيا”.

للإشارة فإن أول وآخر لقب قاري توج به المنتخب المغربي، يعود إلى سنة 1976، بينما كان الخضر. آخر منتخب توّج بـ”الكان” وذلك سنة 2019. وهو ثاني تتويج للجزائر بعد 1990، إلى خسارة نهائي واحد سنة 1980.