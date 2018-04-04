نجم البياسجي قد يكون بديل محرز في ليستر سيتي

دخلت إدارة ليستر سيتي الإنجليزي في مفاوضات مع النجم الفرنسي لباريس سان جيرمان حاتم بن عرفة للتعاقد معه الصيف القادم.

لخلافة النجم الدولي الجزائري رياض محرز التي تأكدت إدارة الثعالب أنه سيرحل عن فريقها صوب نادي كبير في الميركاتو الصيفي.

وكشفت الصحافة البريطانية اليوم الأربعاء أن مُسيري الفوكسس إتصلوا ببن عرفة الذي أعلن منذ أيام مُغادرته للبياسجي في الميركاتو القادم.

ويتنافس حاتم بن عرفة مع لاعب المنتخب النرويجي لنادي بازل السويسري “اليونوسي” من أجل خلافة النجم الجزائري محرز في ليستر.