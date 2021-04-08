نجم الترجي التونسي: “التعادل يكفينا أمام مولودية الجزائر ولكن..” !

أشعل “أنيس البدري” لاعب الترجي التونسي مباراة فريقه امام “مولودية الجزائر” لحساب الجولة الأخيرة من دوري المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال “البدري” نجم الترجي في تصريحات صحفية: “التعادل يكفينا أمام مولودية الجزائر من أجل الاطمئنان على الصدارة”.

وأضاف: “لكننا سنلعب من أجل الفوز خصوصا أن المباراة ستلعب فوق أرضية ميداننا”.

وتابع: “صحيح أننا تأهلنا للدور الربع النهائي منذ مدة لكن ذلك لن يمنعنا من تقديم مباراة كبيرة”.

يذكر أن جماهير “الزمالك المصري” متخوفة من ترتيب المباراة بين “مولودية الجزائر” و”الترجي التونسي” حتى يتأهل الفريقين.