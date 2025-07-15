نجم الترجي السابق يوجّه انتقادات جريئة لبلايلي

وجّه اللاعب الدولي التونسي، ونجم الترجي السابق، وليد الهيشري، انتقادات مباشرة وقوية للنجم الدولي الجزائري يوسف بلايلي.

على خلفية الجدل الدائر مؤخرًا بشأن مستقبله الكروي واحتمال انتقاله إلى مولودية الجزائر، وسط حديث عن مفاوضات مع ناديه السابق الترجي الرياضي التونسي.

في تصريح لقناة “موزاييك” عبر صفحتها الرسمية على منصة “فيسبوك”، اعتبر الهيشري أن بلايلي حر في تحديد وجهته المقبلة، لكنه شدد على أهمية عدم نسيان فضل الترجي.

معتبرا أن نادي “المكشخة” لعب دورًا محوريًا في إعادة إطلاق مسيرته بعد فترة من التراجع.

وقال الهيشري في تصريحات جريئة وجهها ليوسف بلايلي:”يوسف بلايلي حر في اختيار مستقبله الرياضي، ولا أحد يملك الحق في فرض وجهة عليه”.

كما اعتبر أن التأثير الكبير لوالد اللاعب على قراراته قد لا يكون دائمًا في مصلحته، قائلاً: أنصحه بعدم اتباع والده في كل القرارات، خاصة تلك التي تتعلق بمسيرته الاحترافية”.

وأضاف المتحدث:””ينبغي على بلايلي ألّا ينسى ما فعله الترجي من أجله، سواء من الناحية الفنية أو المعنوية. الترجي لم يكن فقط نادٍ عادي، بل كان المنصة التي أعادته إلى الواجهة، وفتح له الطريق للعودة إلى المنتخب الجزائري”.

و تابع المتحدث ذاته:””الترجي قدّم له كل شيء: الاستقرار، الدعم الفني، والفرصة للمشاركة في بطولة كأس العالم. من هذا المنطلق، لا يمكنني أن أتفهّم الدخول في مساومة مع نادٍ كان له هذا الفضل الكبير”.

وختم الهيشري حديثه بالقول:”يوسف يرتبط بجماهير الترجي بعلاقة قوية وخاصة، وهذا الرصيد العاطفي لا ينبغي التفريط فيه من أجل مكاسب ظرفية أو مالية. هو لاعب كبير، ويملك حرية اختيار وجهته، لكن يجب أن يتم ذلك مع احترام للنوادي التي وقفت إلى جانبه”.