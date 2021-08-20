نجم التنس الإسباني “رافييل نادال” يُنهي موسمه الرياضي بسبب إصابته

أعلن نجم التنس الإسباني رافييل نادال نهاية موسمه الرياضي بسبب الإصابة التي تعرض لها منذ ايام على مستوى القدم.

وقرر النجم العالمي “نادال” الاعلان عن نهاية موسمه الرياضي، وعدم المغامرة بمشاركته في أي دور بعد استمرار الأوجاع و عدم شفائه نهائيا من إصابته في القدم. كما قرر و فريقة الطبي اخذ الوقت اللازم للشفاء نهائيا من الإصابة ليبدأ في التحضير للموسم القادم.

تجدر الاشارة الى أن النجم العالمي رافييل نادال يعد واحد من أعمدة التنس العالمي. و تحصل على 20 لقب في الغرام شلام بالتوازي مع النجم العالمي روجير فيدرر و الصربي نوفالك دوكوفيتش.