نجم الخضر الأفضل في فريقه الفرنسي هذا الموسم

فاز بصفة رسمية نجم المنتخب الوطني الجزائري فريد بولاية بجائزة أفضل لاعب في فريقه الفرنسي “أف سي ميتز” للموسم المنقضي 2020-2021 بعد تألقه بشكل كبير بفضل أهدافه وتمريراته الحاسمة.
الحساب الرسمي لفريق ميتز على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” كشف أمسية اليوم الإثنين عن حصول متوسط ميدان الخضر الهجومي على نسبة تصويت بلغت 37 بالمائة.
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🏆 Présenté par #KeepClean, le Grenat de l'année se nomme @farid_boulaya !
📩 L'international algérien a récolté 37% des suffrages !
Keep Clean 👉 https://t.co/NpaQy1A5Er
— Fc Metz ☨ (@FCMetz) June 14, 2021
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