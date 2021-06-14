نجم الخضر الأفضل في فريقه الفرنسي هذا الموسم

الرياضة
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نجم الخضر الأفضل في فريقه الفرنسي هذا الموسم صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

فاز بصفة رسمية نجم المنتخب الوطني الجزائري فريد بولاية بجائزة أفضل لاعب في فريقه الفرنسي “أف سي ميتز” للموسم المنقضي 2020-2021 بعد تألقه بشكل كبير بفضل أهدافه وتمريراته الحاسمة.

الحساب الرسمي لفريق ميتز على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” كشف أمسية اليوم الإثنين عن حصول متوسط ميدان الخضر الهجومي على نسبة تصويت بلغت 37 بالمائة.


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