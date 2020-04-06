نجم الخضر السابق.. “أنا إبن حركي ولن أتنكر لوالدي رغم ما فعله”

أكد اللاعب الدولي السابق عبد المجيد بوربو أنه لم يخفي حقيقة أنه إبن “حركي” على زملائه في المنتخب الوطني خلال مشاركته في نهائيات كأس العالم 1982.

وأجرى اللاعب الدولي السابق حوارا مطولا مع موقع “لاغازيت دي فوناك” تحدث من خلاله عن مسيرته الكروية قائلا:

” نعم أنا إبن حركي، ولم أخفي ذلك خلال نهائيات كاس العالم 1982.. أؤكد على أنني إبن حركي ولست حركي، الكل يعلم بالحقيقة في مسقط رأسي بمدينة آريس بباتنة، وأنا لن أتنكر لوالدي رغم ما فعله، لقد قام برعاية عائلته على أكمل وجه، كما أريد أن أقص لكم سر آخر أن الشهيد مصطفى بن بولعيد كان جارنا في باتنة وأؤكد لكم أنني إذا كنت كبيرا وقتها لحملت السلاح بجانب مصطفى بن بولعيد”