نجم الخضر السابق ينتفض :”يلومونني على أمور جنونية”!

عبّر نجم الخضر السابق، أحمد قسحي عن غضبه الشديد من المُعاملة السيئة التي يتعرض لها من طرف مُسيري ناديه “تروا”.

وأوضح متوسط الميدان بأن إدارة الفريق الفرنسي قامت بحرمانه من التدرب مع الفريق الأول دون أي سبب مُقنع، الأسبوع الماضي.

وصرّح صاحب الـ30 عاما قائلا لجريدة “ليكيب” :”إنهم يلومونني على أمور جنونية”.

وواصل :”لقد أعلموني بانني غير مرغوب فيه، وبأني لن ألعب هذا الموسم، ويجب أن أرحل قبل غلق الميركاتو”.

وقام “قسحي” بالإستعانة باللجنة القانونية للرابطة الفرنسية، والتي أمرت “ليستاك” بضرورة إعادته للتمرن بصفة عادية مع النادي.

ولم يسبق لأحمد وأن تعرض لمثل هذه المُعاملة عندما كان ينشط في إنجلترا، رغم الإصابات الخطيرة التي تعرض لها.