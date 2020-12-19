نجم الخضر الصاعد يتعرض لهجمة شرسة من المغاربة ويرد بقوة

تعرض نجم المنتخب الوطني للشُبان، سامي فرج، لهجمة شرسة من المغاربة، بعد مُباراة الخضر أمام أسود الأطلس، في إطار دورة شمال إفريقيا المُقامة حاليا في تونس.

وعبّر متوسط ميدان نادي سوشو، عن إستغرابه الشديد، من رد الأشقاء، مؤكدا بأنه يُحب المغرب مثلما يُحب الجزائر.

وقال من على حسابه الرسمي في “إنستغرام” :”لماذا تشتمونني، أنا مغربي جزائري، وأحب كلا البلدين”.

وأضاف :”لقد كنت مُجبرا على القيام بخيار، هذه هي كُرة القدم، لا أفهم لماذا أتلقى كل هذا القدر من الشتائم”.

يُذكر بأن صاحب الـ19 عاما، من أب مغربي وأم جزائرية، وسبق له وأن مثل أسود الأطلس في الأصناف الصغرى.

وقام من يُشبهه الكثيرون ببن ناصر، بتغيير رأيه مؤخرا، مُفضلا الإلتحاق بمحاربي الصحراء، وهو ما أثار غيظ الجيران.