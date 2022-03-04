نجم الخضر القادم الأفضل في كريستال بالاس خلال شهر فيفري !

يواصل، ميشال أوليز، صُنع الحدث داخل أروقة فريقه كريستال بالاس الناشط في الدوري الانجليزي الممتاز.

ذو الأصول الجزائرية باعتبار أن والدته جزائرية نال جائزة أفضل لاعب خلال شهر فيفري في كريستال بالاس.

كما يُعتبر صاحب ال21 ربيعا أولوية قصوى لجمال بلماضي الذي يُريد ضمه لكتيبة محاربي الصحراء.

كما يتصارع الخضر مع نيجيريا من أجل الظفر بخدمات لاعب وسط الميدان، وذلك باعتبار أن والده نيجيري.