نجم الخضر القادم لاعب شهر ديسمبر في ولفرهامبتون

تُوج نجم المنتخب الوطني الجزائري القادم، ريان آيت نوري، بجائزة خاصة في فريقه ولفرهامبتون الانجليزي.

حيث نال الظهير الأيسر الجزائري جائزة أفضل لاعب في فريقه خلال شهر ديسمبر المُنقضي.

وجاء هذا التتويج نظير تألق اللاعب الذي سجل هدفين خلال شهر ديسمبر ليتحصل على نسبة تصويت بلغت 56 بالمائة.

ويُذكر أن صحيفة ليكيب كشفت قبل أيام التحاق آيت نوري بالمُنتخب الوطني بداية من شهر مارس المُقبل.