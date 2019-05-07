نجم الخضر القادم مُرشح لجائزة الشهر في فرنسا !

رُشح النجم الفرانكو-جزائري لفريق “مونبولييه” الفرنسي “أندي ديلور” لجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي عن شهر أفريل.
وجاء ترشيح اللاعب الذي يُريد الإلتحاق بالمنتخب الوطني في الأشهر القادمة بعد تألقه اللافت وتسجيله العديد من الأهداف خلال الشهر المنقضي.
ويُنافس “ديلور” كل من “جوناتان بامبا” لاعب “ليل” وكذا “كاليفا كوليبالي” لاعب “نانت” على جائزة لاعب الشهر.
📢 Déterminants en avril, voici les 3 joueurs nommés pour le Trophée de joueur du mois de @Ligue1Conforama !
Rendez-vous sur https://t.co/1FLHCGOT1N pour voter ! #TropheesUNFP pic.twitter.com/IHjtf1xqhS
— UNFP (@UNFP) May 6, 2019
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