نجم الخضر القادم يرمي الورود على بن ناصر:”إنه لا يُصدق”

أثنى اللاعب الفرانكو-جزائري، ياسين عدلي، على زميله في فريق “أي سي ميلان” الإيطالي، إسماعيل بن ناصر.

اللاعب المُنتقل خلال الميركاتو الصيفي الحالي، للروسونيري قادما من بوردو الفرنسي قال في تصريحات للقناة الرسمية لميلان.

“أعرف بن ناصر جيدًا، لأن لدينا نفس الوكيل ونعرف بعضنا البعض منذ فترة طويلة. أعتقد أنه لاعب رائع، وربما أحد أفضل لاعبي خط الوسط في الوقت الحالي”.

كما أضاف:”ما يفعله بن ناصر لا يصدق، وأنا متأكد أنه يستطيع أن يقدم أفضل من ذلك أيضًا، ليُظهر للجميع أن يمكنه أن يصبح اسمًا كبيرًا في الكرة العالمية”.