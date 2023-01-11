نجم الخضر القادم يُسجل مع تولوز في الليغ 1

تألق أمسية اليوم الأربعاء النجم الدولي الجزائري الشاب، فارس شعايبي، مع فريقه تولوز.

وذلك بمُناسبة لقاء المُضيف أوكسير الذي يُلعب حاليا لحساب الجولة الـ18 من الدوري الفرنسي.

وسجل متوسط الميدان الهجومي الهدف الأول لتولوز في الدقيقة الـ4 من اللقاء الذي يُشارك فيه أساسيا.

ومن المُنتظر أن يلتحق شعايبي بالمنتخب الوطني الجزائري بداية من تربص شهر مارس المُقبل.