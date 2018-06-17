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نجم الخضر شجع المكسيك ضد ألمانيا لهذا السبب !!

الرياضة
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نجم الخضر شجع المكسيك ضد ألمانيا لهذا السبب !! بودبوز
بقلم عبد النور.حواز

يبدو أن النجم الدولي الجزائري ولاعب فريق ريال بيتيس الإسباني رياض بودبوز شجع المنتخب المكسيكي ضد نظيره الألماني في اللقاء الذي جرى أمسية اليوم الأحد.

ونشر رياض صورة تجمعه بزميله الدولي المكسيكي هيرمانو على حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” أثناء المواجهة.

وأرفق نجم الخضر الصورة بعبارة “vamos hermano” مايؤكد تشجيعه للمنتخب المكسيكي في لقاء الجولة الأولى من المجموعة السادسة لمونديال روسيا.

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