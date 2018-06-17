نجم الخضر شجع المكسيك ضد ألمانيا لهذا السبب !!

يبدو أن النجم الدولي الجزائري ولاعب فريق ريال بيتيس الإسباني رياض بودبوز شجع المنتخب المكسيكي ضد نظيره الألماني في اللقاء الذي جرى أمسية اليوم الأحد.
ونشر رياض صورة تجمعه بزميله الدولي المكسيكي هيرمانو على حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” أثناء المواجهة.
وأرفق نجم الخضر الصورة بعبارة “vamos hermano” مايؤكد تشجيعه للمنتخب المكسيكي في لقاء الجولة الأولى من المجموعة السادسة لمونديال روسيا.
Vamos hermano 💪💪 #ALLMEX pic.twitter.com/cULFPX5wGR
— Ryad Boudebouz (@Ryadbdz) June 17, 2018
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