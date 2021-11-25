نجم الخضر يتعرض لعقوبة قاسية في فرنسا

تعرض النجم الدولي الجزائري لفريق ميتز الفرنسي “فريد بولاية” لعقوبة قاسية في الدوري الفرنسي.

لجنة الانضباط الفرنسية قررت مُعاقبة متوسط ميدان الخضر بثلاث مباريات منها مُباراة غير نافذة.

وتأتي هاته العقوبة بعد طرد بولاية بالبطاقة الحمراء المُباشرة في لقاء فريقه أمام بوردو.

وبهذا سيغيب “بولاية” عن المُباراتين القادمتين لفريقه في الليغ 1 الفرنسية.

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كشف رئيس “الفاف” شرف الدين عمارة أن عقوبات “الفيفا” و”الكاف” قد تصل إلى حد معاقبة المنتخب الوطني الجزائري.

وفاجأ عمارة أن المسؤولين عن كرة القدم بالعالم وفي إفريقيا بالأخص يستطيعون معاقبة أي بلد في حالة عدم توفر الشروط.

كما قال عمارة في المؤتمر الصحفي بالأوراسي اليوم الأحد، “الإتحاد الجزائري يمكن أن يتعرض لعقوبات قاسية من قبل الفيفا والكاف، قد تصل إلى المنتخب الوطني في حالة ما قمنا بإعطاء إجازة نادي محترف لنادي لا يتوفر على شروط الكاف”.

وأوضح عمارة، “الكاف متشددة وحازمة مثلا اتجاه الفرق المشاركة في المنافسات الإفريقية”. “تصوروا أنها تشترط حتى تواجد المستوصفات والمستشفيات قريبة من الملاعب، وتشترط النقل والمواصلات”.

إنطلقت صبيحة اليوم الأحد، أشغال الجمعية العامة للإستثنائية للفاف، برئاسة شرف الدين عمارة، وذلك في فندق الأوراسي بالعاصمة.

وستدرس هذه الجمعية، نقطة واحدة لا غير، متمثلة في تعديل نظام المُنافسة في البطولة الوطنية المحترفة، بداية من الموسم القادم.

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عاد المستبعد عن صفوف المنتخب الوطني، أندي دولور، ليلفت الأنظار سلبيا، تزامنا مع تأهل الخضر للدور الفاصل من تصفيات المونديال.

وبرز “الغجري”، بعدم تفاعله بشكل مطلق بعد تعادل الأفناك أمام بوركينافاسو، وضمانهم لصدارة مجموعتهم عن جدارة وإستحقاق.

ولم ينشر مهاجم نيس، لا تغريدة ولا “ستوري” في أي من حساباته الرسمية لتهنئة رياض محرز والبقية، على تواجدهم على بعد خطوة من كأس العالم.

وتعود دولور، على التعليق على كل الشاردة والواردة في إنستغرام وتويتر، خاصة ما تعلق بالجزائر، ليفضل الصمت بعد تألق المحاربين.

وكان ذات اللاعب، قد إستغل الفاتح من شهر نوفمبر الجاري، لتهنئة الجزائريين بذكرى إندلاع الثورة، ولكنه تجاهل نتائج المنتخب.

ونلفت النظر، الى أن أسماء أخرى مستبعدة، مثل بن طالب، زفان، قديورة، لم تنسى تهنئة الخضر، خروجها من حسابات بلماضي.

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