نجم الخضر يُواصل حملته ضد صُحفية “شارلي إيبدو”

عاد مهدي تاهرات، ليضع النقاط على الحروف مع صُحفية “شارلي إيبدو” السابقة، زينب الغزوي، والتي تشن حملة ضد المُسلمين مؤخرا.

وأوضح مُدافع المنتخب الوطني، في تغريدة جديدة، بأنه لم يسخر من شكل الإعلامية المغربية، مثلما يعتقده البعض.

وأشار بأنه إستعمل ذات الطريقة التي تستعملها هي في إستفزاز مشاعر المُسلمين، ومنذ سنوات طويلة.

وغرّد قائلا :”هي تستعمل الإستفزاز عندما تتحدث عن المسلمين، ومن جهتي أجبت عليها بنفس الطريقة، هل يوجد مانع؟”.

وختم :”تطرقت لتغيير شكلها الخارجي، من أجل توضيح الحالة السيئة التي تعيشها داخليا”.