نجم السعودية يُهين جزائريي “أُحد” ويصفهم بـ”العالة”

تعرض الثنائي الجزائري، نصر الدين خوالد ومحمد بولعويدات، لهجوم شرس وبكلمات “كبيرة” من النجم السعودي المُعتزل، حمزة صالح عبارات “قاسية”.

وصرح لجريدة “عُكاظ” قائلا :”إدارة الفريق أخطأت عندما إستقدمت الجزائري، نبيل نغيز، لأنه ومع كامل إحترامي له، لايمتلك الخبرة اللازمة”.

وواصل :”بعدها تم التعاقد مع لاعبين جزائريين، المدافع “خوالد” والمهاجم “بولعويدات” اللذين كانا عالة على الفريق، ولم يتم الإستفادة منهما”.

ليستمر بعدها في التهجم على قائد “لياسما” السابق :”الفريق أُجبر على اللعب بثلاثة مدافعين من أجل تغطية أخطاء خوالد.

وتفادى “حمزة صالح” التطرق للجزائري الثالث في “أحد”، عز الدين دوخة، ولم يُكلف نفسه عناء الإشادة بالمُستويات الكبيرة التي يُقدمها.