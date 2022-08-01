نجم السنغال يتحدى الفرنسيين ويُصلي في الأقصى

قام النجم الدولي السنغالي، إدريسا غانا غاي، بخرجة مُميزة أمس الأحد بمناسبة مواجهة السوبر الفرنسي.

والتي جمعت فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي بنادي نانت بملعب بلومفيلد بالأراضي المحتلة من الكيان الصهيوني.

حيث استغل وسط ميدان “بياسجي” تواجده هناك لزيارة المسجد الأقصى والصلاة داخله.

كما سارع بطل إفريقيا لنشر صورة له أمام القدس وكذا صورة آخرى من داخل المسجد على حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي “أنستغرام”.

ويُذكر أن غاي اجتاز اليوم الإثنين الفحص الطبي مع إيفرتون الإنجليزي تحسبا لمُغادرته باريس سان جيرمان.