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نجم السنيغال :”الجزائر لديها جيل ذهبي وستقول كلمتها مع بلماضي”

الرياضة
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نجم السنيغال :”الجزائر لديها جيل ذهبي وستقول كلمتها مع بلماضي”
بقلم إسماعيل عشاش

أبدى نجم منتخب السنيغال “لمين غاساما”، إعجابه بـ”مُحاربي الصحراء” وبمؤهلاتهم الكبيرة، منذ وصول “جمال بلماضي” لعارضتهم الفنية خلفا لرابح ماجر.

وصرّح المُدافع مُتعدد المناصب قائلا :”الجزائر تغيرت كثيرا منذ وصول بلماضي، وأعتقد أنهم سيكونون من أبرز المُنافسين في الكان 2019″

وأردف :”الكثيرون يُرشحون السنيغال، ولكن الجزائر ليست بالسهلة، ولديها جيل رائع من الأسماء المتعطشة لإظهار مؤهلاتها، وأعتقد بأنهم سيقولون كلمتهم”.

وختم اللاعب السابق لـ”أولمبيك ليون” :”أنا متيقن أنهم سيحققون مشوارا رائعا، خلال الدورة القادمة سيكونون من أبرز مُنافسينا في مصر”.


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