نجم السيتي السابق:”غوارديولا سيجعل محرز لاعبا كبيراً”

أكد المهاجم الويلزي السابق لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي “كريغ بيلامي” أن المدرب الإسباني “بيب غوارديولا” سيطور قدرات النجم الدولي الجزائري رياض محرز.

وقال “بيلامي” في حوار مطول مع صحيفة “دايلي ستار” الإنجليزية:”محرز كان النجم الأول في فريق ليستر سيتي وقام بعمل مُذهل مع فريقه السابق لكنه إختار الوقت المناسب للمرور لمرحلة جديدة”.

“أمثال محرز قيمتهم مرتفعة في السوق لذلك دفع “السيتي” أموالا طائلة للتعاقد معه وسيُقدم لمسة جديدة لهجوم السيتيزن”.

“أنا أنتظر بشغف مستوى محرز مع السيتي وكيف سيطوره بيب غوارديولا خاصة وأن الأخير يعرف كيفية إخراج كل مايملكه لاعبوه فوق أرضية الميدان”.