نجم السيتي في ريال مدريد الموسم القادم؟

كشفت وسيلة إعلامية إيطالية سعي رئيس فريق ريال مدريد الاسباني “فلورنتينو بيريز” للتعاقد مع النجم الدولي الانجليزي “رحيم ستيرلينغ” تحسبا للموسم المقبل.

التقرير الصادر اليوم الجمعة أكد ان الرئيس المُلقب بالقرش مُعجب بجناح مانشستر سيتي كلاعب كرة قدم وأيضا كفرصة تسويقية مميزة.

الرجل الأول في قلعة الفريق الملكي يرى ان التعاقد مع “ستيرلينغ” سيساعد ريال مدريد على تحقيق دخل كبير من الإعلانات وتسويق صورة سترلينج وبيع قميصه.

وفي حال رحيل “ستيرلينغ” عن قلعة السيتيزن ستكون الفرصة سانحة أمام النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” للتألق بشكل أكبر.