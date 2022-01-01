نجم السيتي يوجه رسالة خاصة لمحرز قبل “كان” الكاميرون

خص الدولي الاسباني، ونجم مانشستر سيتي الانجليزي، إمريك لابورت، زميله الدولي الجزائري رياض محرز، برسالة خاصة، قبل انطلاق “كان” الكاميرون.

ونشر لابورت، صورة له رفقة محرز، عبر مقع “سطوري” على حسابه الخاص على موقه التواصل الإجتماعي.

كما أرفق النجم الإسباني هذه الصورة، بتعليق قال فيه: “أتمنى كل التوفيق لرياض محرز في كأس أمم إفريقيا”.

يذكر أن رياض محرز، وبعد فوزه اليوم رفقة الستي، أمام أرسنال، سيلتحق بتربص الخضر بقطر، استعداد لكأس أمم إفريقيا 2021.