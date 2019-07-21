نجم “السيتي” يُهنئ “محرز” بطريقة خاصة !!

هنأ الظهير الأيمن لفريق “مانشستر سيتي” الإنجليزي “كايل والكر” زميله “رياض محرز” بالتتويج القاري بطريقة خاصة.

ونشر “والكر” صورتين ملتصقتين، الأولى تجمعه بمحرز في التدريبات ويُشير فيها الآخير بيده صوب الصورة الثانية التي يحمل فيها نجم الخضر مجسم كأس إفريقيا 2019.

وأرفق “والكر” الصورة بعبارة:”أهلا كايل، أنظر إلى مالدي أخي” في إشارة إلى الكأس الإفريقية الثانية في تاريخ الجزائر.

وكان نجم المنتخب الإنجليزي يتحدث بلسان “محرز” في المنشور.