نجم “السيتي” يُهنئ “محرز” بطريقة خاصة !!

ونشر “والكر” صورتين ملتصقتين، الأولى تجمعه بمحرز في التدريبات ويُشير فيها الآخير بيده صوب الصورة الثانية التي يحمل فيها نجم الخضر مجسم كأس إفريقيا 2019.

وأرفق “والكر” الصورة بعبارة:”أهلا كايل، أنظر إلى مالدي أخي” في إشارة إلى الكأس الإفريقية الثانية في تاريخ الجزائر.

وكان نجم المنتخب الإنجليزي يتحدث بلسان “محرز” في المنشور.

“Hey Kyle, check out what I’ve got bro” 👉🏾 @Mahrez22 pic.twitter.com/H3cTWWW3HO

— Kyle Walker (@kylewalker2) July 20, 2019