نجم الشاشة اللبنانية في خطر.. بُترت ساقه وتوقفت كليته!

يعاني النجم اللبناني فادي إبراهيم، من مشاكل صحية معقدة، بعد أن توقفت إحدى كليتيه تماماً عن العمل، وذلك عقب بتر ساقه نتيجة إصابته بمرض السكري.

وحسب وسائل إعلام لبنانية، فقد تم بتر ساق فادي إبراهيم، إلا أن صحته تراجعت وتوقفت كليته عن العمل، بينما تعمل كليته الأخرى بشكل ضعيف جداً.

ويحاول الأطباء إنقاذ الكلية الأخرى للفنان اللبناني صاحب الـ 67 عاماً، وكذلك الحفاظ على ساقه الثانية من البتر.

وكان النجم اللبناني، قد تعرض في نوفمبر الماضي إلى أزمة صحية، نتيجة إصابته بمرض السكري.

وبدأ فادي إبراهيم وهو مواليد 13 افريل 1956، لأب لبناني وأم أسترالية، التمثيل في فرقة الكشافة المدرسية عام 1979. وأول مسلسلاته كان “المتوحش” عام 1980، وقدم فيه شخصية أجنبي لملامحه الأجنبية.

وبعدها شارك الفنان، في العديد من الأعمال منها “حكاية كل بيت” و”مع الأطباء العرب”. و”السهام الجارحة” و”البحث عن صلاح الدين” و”امرأة من ضياع”.

كما عمل الفنان مترجماً لأفلام وثائقية لتلفزيون لبنان. وشارك أيضا في عدد من الأعمال المصرية، منها “فرقة ناجي عطا الله”.، و”تحت الأرض”، وكان آخر أعماله مسلسل “التحدي السر”.