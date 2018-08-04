نجم الـ”NBA” “فورنيي” :”أصلي جزائري وأنا مثل توفيق مخلوفي”

إفتخر “إيفان فورنيي”، نجم المنتخب الفرنسي لكرة السلة، والناشط في دوري الـ”NBA” رفقة “أورلاندو ماجيك”، بأصوله الجزائرية التي يجهلها الكثيرون.

وصرّح صاحب الـ25 عاما قائلا لجريدة “ليكيب” :”في الصائفة الماضية زرت الجزائر وحظيت بإستقبال الكبار من طرف وزير الشباب والرياضة”.

وأضاف :”أصولي من سوق أهراس، مثل البطل الأولمبي توفيق مخلوفي الذي إلتقيت به، لقد عشت لحظات مؤثرة لم أتوقعها تماما”.

وأشار “فورنيي” بأن جميع أقاربه من جهة أمه يُنادونه بإسمه العربي “مهدي”، وهو ماجعله يبقى مُرتبطا بأصوله رغم كل شيء.