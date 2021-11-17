نجم “الفراعنة” السابق يبدي تخوفاته من مواجهة جزائرية مصرية فاصلة

كشف نجم الكرة المصرية و “الفراعنة” سابقا أحمد حسام ميدو أنّه تابع بشغف لقاء المنتخب الوطني أمام بوركينافاسو أمس.

وأكّد ميدو في تصريح له لإحدى القنوات المصرية. أنّه تأكد بأن منتخب الجزائر لم يفوز بكأس إفريقيا سابقا بشكل بسيط، مشيرا إلى العمل الكبير الذي قام به بلماضي ولاعبيه.

إستبعد ميدو إمكانية تباري “الفراعنة” أمام “الخضر” و الإطاحة بهم،مشيرا إلى أن الجزائر تملك مستوى عال. وهو مؤشر صعب قبل المرحلة الفاصلة.

ويتواجد منتخب مصر في التصنيف الثاني بالدور الأخير من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، رفقة مالي والكونغو الديمقراطية والكاميرون وغانا.

ومن المنتظر أن يواجه أحد منتخبات الجزائر أو نيجيريا أو تونس أو المغرب أو السنغال.

وتم التعرف رسميا على المنتخبات التي يمكن أن تواجه الخضر في المواجهة الفاصلة المؤهلة لمونديال 2022. كما سيواجه أبطال إفريقيا خلال المواجهة الفاصلة المُقررة شهر مارس المقبل أحد المُنتخبات الخمسة. وهي مالي، الكاميرون، غانا، الكونغو الديمقراطية والمنتخب المصري.

كما ستجرى عملية القرعة يوم 18 ديسمبر المقبل على هامش نهائي كأس العرب للمنتخبات فيفا المقررة بقطر. وفي الوعاء الأول سيكون المنتخب الوطني اضافة الى نيجيريا، تونس، المغرب وكذا المُنتخب السنغالي.

وبلغ المنتخب الوطني، أمسية اليوم الثلاثاء، الملحق المؤهل لمنافسة كأس العالم 2022 المُقررة بقطر بشق الأنفس. كما جاء التأهل الى المباراة الفاصلة بعد التعادل بهدفين في كل شبكة أمام بوركينافاسو بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

وسجل رياض محرز الهدف الأول للخضر في الدقيقة الـ21 قبل أن يُعدل زكرياء سانوغو هدف التعادل في الدقيقة الـ37. كما سفيان فيغولي سجل هدفه في الدقيقة الـ67 ليصل لهدفه الـ19 بقميص المنتخب الوطني. قبل أن يُعدل من ركلة جزاء للضيوف أيسوفو دايو في الدقيقة الـ83. وتدخل المواجهة لحساب الجولة الأخيرة من دور مجموعات تصفيات منافسة كأس العالم المُقررة بقطر 2022.

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