نجم “الفراعنة” لتعويض “فيغولي” !

كشفت مصادر صحفية “تركية”، أن إدارة “غلطة سراي” تفكر في التعاقد مع المصري “تريزيغي” لاعب “أستون فيلا”.

وتفكر إدارة “السيم بوم” في التعاقد مع نجم الفراعنة لتعويض “سفيان فيغولي” الذي قد يرحل عن الفريق التركي مع نهاية الموسم.

وحسب ذات المصار، فإن إدارة الفريق التركي تريد التخلص من أصحاب الرواتب الكبيرة مع الاستفادة من قيمة تحويلهم لأندية أخرى.

كما أن “سفيان فيغولي” مطلوب بقوة في عدد من الأندية الخليجية بالأخص السعودية التي أبدت استعدادها عن منحه عقد لمدة 4 سنوات مقابل راتب سنوي يصل إلى 5 مليون أورو.