نجم الكاميرون يرفع التحدي أمام الخضر

ابدى لاعب منتخب الكاميرون كارل توكو ايكامبي تحمسه الكبير لمواجهة الخضر في الدور الفاصل المؤهل لمونديال قطر.

كما قال ايكامبي لدى حلوله ضيفا على قناة “كناس +” الفرنسية عن تشكيلة الناخب الوطني جمال بلماضي “متشوقون للعب مباراة الجزائر، صبر اللاعبين بدأ ينفد بحكم أن المباراة ستكون قوية امام منافس قوي”.

وعن تعيين المدرب سونغ. قال مهاجم ليون الفرنسي “سونغ غني عن التعريف.. حتما سينقل لنا الروح القتالية التي كان يجسّدها لما كان لاعبا”.

كما ختم ايكمابي”سونغ سيمنحنا عقلية الفوز”.

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