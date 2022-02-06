نجم الكاميرون يفتح النار على كونسيساو ويرفض مواجهة الجزائر !

فتح نجم مُنتخب الكاميرون، إيريك شوبو موتينغ، النار على مُدرب مُنتخب بلاده، كونسيساو، بعد نهاية مُغامرة الكاميرون في كان 2021.

كما قال نجم فريق بايرن ميونيخ الألماني في تصريحات لموقع “سبورت نيوز أفريكا” عقب نهاية مواجهة بوركينافاسو سهرة أمس السبت.

“تحدثت مع المدرب وأخبرته بأنني غير قادر على المُشاركة أمام بوركينافاسو بسبب عدم جاهزيتي من الناحية النفسية بعد ما حدث مؤخرا”.

كما أضاف نجم الكاميرون:”أنا مُحبط جدا لأنني جئت للكان من أجل مُساعدة المُنتخب للتتويج باللقب وأنا أستحق الاحترام من المدرب”.

في حين واصل موتينغ:”عدم الاعتماد على خدماتي في مباراتي الربع والنصف النهائي أظهر لي قلة الاحترام من قبل المُدرب كونسيساو”.

كما قال أيضا:”أحب بلدي الكاميرون، لكن الأمر صعب أن أتواجد مُجددا في المنتخب، لا أملك مُشكل مع الكاميرون وإنما مع المدرب والأمر لم يعد مُمكنا بالنسبة لي”.

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توعد نجم منتخب الكاميرون السابق، بيير وومي، المنتخب الوطني الجزائري بالإقصاء من الدور الفاصل لمنافسة كأس العالم.

الظهير الأيسر السابق للكاميرون قال في تصريحات لموقع العربي الجديد نُشرت الأربعاء.

“ما أود قوله إننا سنقصي مصر من نصف نهائي كأس أمم أفريقيا، وسنقصي الجزائر من تصفيات مونديال قطر 2022 أيضا وهذا ما أتمناه”.

وبخصوص تصريحات ميدو عن محاولة ترتيب لقاء الكاميرون أمام مصر سنة 2004:”لا يمكنني قول شيء، لأنني لم أكن حاضرا هناك في 2004، فأنا شاركت في بطولة كأس أمم أفريقيا سنوات 1996، 1998، 2000 و2002″.

كما أضاف:”لا يمكنني أن أرد على كلام ميدو، لأن إيتو فقط هو من يمكنه الرد، وهو من يجب أن يُطرح عليه هذا السؤال..أنا شخصيا طيلة فترة لعبي مع الكاميرون، لم أعرف هذا الأمر إطلاقاً”.

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قصف المُدرب البرتغالي لمُنتخب مصر، كارلوس كيروش، رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، صامويل إيتو.

وذلك بعد أن وصف الأخير مواجهة المنتخبين في الدور نصف النهائي بالحرب الحقيقية.

كيروش قال في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس:

“تصريحات إيتو كانت غير موفقة، لأن كرة القدم لا تتعلق بالحروب.. هي لعبة خلقت للسعادة، وعلى إيتو أن يعلم أن الحروب والموت كانت على أبواب استادات الكاميرون فقط”.

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