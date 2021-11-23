نجم الكاميرون يُريد تفادي المنتخب الوطني في المواجهة الفاصلة

آشاد النجم الدولي الكاميروني “ميشيل نغادو” بالمنتخب الوطني الجزائري الذي يعتبر بطل قارة إفريقيا. وأضاف المدافع المحوري لنادي سبارتا براغ التشيكي أنه يريد تفادي المنتخب الوطني في المواجهة الفاصلة المؤهلة لمونديال قطر.

وقال نغادو في تصريحات لقناة كنال بلوس:”إذا كان هنالك منتخب يجب تفاديه في الملحق فهو منتخب الجزائر”.

وتجرى القرعة الفاصلة المؤهلة لمونديال 2022 يوم 18 ديسمبر المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة.

وعبر من جهته، النجم الدولي المصري السابق “طارق السيد” عن رأيه بخصوص قرعة المواجهة الفاصلة المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وقال طارق السيد الذي يعتبر من أساطير نادي الزمالك المصري في تصريحات إذاعية عبر “أون سبورت“. “لا أتمنى مواجهة منتخب الجزائر في المباراة الفاصلة للوصول إلى كأس العالم”.

وأضاف:”حيث يعتبر الأكثر استقرارا في الوقت الحالي، وسيكون من الصعب تحقيق الفوز عليه”.

وبلغ المنتخب الوطني، أمسية اليوم الثلاثاء، الملحق المؤهل لمنافسة كأس العالم 2022 المقررة بقطر بشق الأنفس. كما جاء التأهل الى المباراة الفاصلة بعد التعادل بهدفين في كل شبكة أمام بوركينافاسو بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

وسجل رياض محرز الهدف الأول للخضر في الدقيقة الـ21 قبل أن يعدل زكرياء سانوغو هدف التعادل في الدقيقة الـ37. كما سفيان فيغولي سجل هدفه في الدقيقة الـ67 ليصل لهدفه الـ19 بقميص المنتخب الوطني. قبل أن يعدل من ركلة جزاء للضيوف أيسوفو دايو في الدقيقة الـ83. وتدخل المواجهة لحساب الجولة الأخيرة من دور مجموعات تصفيات منافسة كأس العالم المُقررة بقطر 2022.

كما يقترب المنتخب الوطني من تحطيم الرقم القياسي لمنتخبي البرازيل وإسبانيا اللذان يتواجدان في المركز الثاني بـ35 مباراة دون هزيمة، في حين يملك الخضر في رصيده 33 مباراة دون هزيمة.