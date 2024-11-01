نجم الكرة الفرنسية السابق يوجه انتقادات لاذعة لمحرز

وجّه نجم الكرة الفرنسية السابق، روبرت بيريز، انتقادات لاذعة إلى الدولي الجزائري، رياض محرز، بعد خسارة فريقه الأهلي الخميس، أمام الإتحاد، برسم الجولة التاسعة من دوري روشن.

وصرّح أسطورة أرسنال السابق، لقناة “sbc” في حصة “دورينا غير”: “بكل صراحة رياض محرز، لحد الآن، لم يعد باستطاعته الوصول إلى مستوى نجوم الدوري السعودي الأجانب، كما كسب وزنا زائدا”.

وأضاف المتحدث: “محرز لم يعد ذلك اللاعب المنفجر، فهو يملك إحصائيات ضعيفة في المراوغات، وتنقصه السرعة، وهذا ما أثر على مستواه”.

وتابع: “لما كان ينشط في صفوف مانشستر سيتي، كان محرز يواجه المدافعين، ويصنع الفارق، ونستمتع بمردوده، الآن تغير أداؤه ويبدو أنه فقد الثقة”.

وأوضح نجم منتخب “الديكة” سابقا: “من الصعب أن يعود رياض لمستواه المعهود، عليه أن يعمل بجدية، لأنه لا يملك الإيقاع لمجاراة المنافسين حاليا”.

ووجّه روبرت بيريز نصيحة للاعب الخضر، محرز بالقول: “على رياض الانتباه لصحة جسمه والتخلص من الوزن الزائد لأنه السبب في يمنحه الاستمرارية في الأداء، فهو ينشط في منصب الجناح وسرعته هي التي كانت تصنع الفارق، والآن فقد هذه الميزة، ومع تأثره بعامل السن، للأسف عيوبه أصبحت واضحة، ويجب عليه إيجاد حل”.