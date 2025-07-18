نجم الكرة الفرنسية يحذر أولمبيك مارسيليا بخصوص بن ناصر

وجّه النجم الفرنسي السابق روبير بيريس نصيحة صريحة لإدارة نادي أولمبيك مارسيليا، بخصوص مستقبل الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، مشيدًا بإمكاناته الفنية والتكتيكية الكبيرة.

وقال بيريس في تصريح لموقع “CARRÉ” عبر منصة “تيك توك”: “بن ناصر، إنه من نوعية اللاعبين الذين أعشقهم. يمتلك مهارات تقنية رائعة”.

وأضاف المتحدث:”إنه يُجيد التحكم بالكرة واكتشاف المساحات الجديدة في الملعب. أولمبيك مارسيليا يجب أن يحتفظ به بأي ثمن”.

ويُعد هذا الإطراء من أحد رموز الكرة الفرنسية بمثابة شهادة قوية في حق بن ناصر، الذي لا يزال يُثبت قيمته في كل مرة يعود فيها إلى الميادين.

خاصة بعد تعافيه من الإصابات التي أثرت على استمراريته مؤخرًا.

من جهتها، تبدو إدارة مارسيليا مدركة لقيمة اللاعب الفنية، لكن الشق المالي هو من يعطل صفقة التعاقد مع الدولي الجزائري.