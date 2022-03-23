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الرياضة

نجم الكرة الكاميرونية: “منتخب الجزائر مرعب ومحرز أخطر اللاعبين”

بقلم عزيز طالبي
نجم الكرة الكاميرونية: “منتخب الجزائر مرعب ومحرز أخطر اللاعبين”
المنتخب الوطني
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أبدى نجم الكرة الكاميرونية سابقا جوليس أونانا تخوفه من قوة المنتخب الجزائري قبل موعد مباراة الذهاب من الدور الفاصل المؤهل للمونديال.

كما أكّد جوليس في حديثه لقناة صدى الملاعب: “محرز أخطر اللاعبين ويجب منع الكرة من الوصول إليه. المنتخب الجزائري مرعب صراحة ولكن بالتحديد رياض محرز”.
وعن الإصابات قال جوليس”نفتقد أنغويسا بسبب الإصابة، وهذا الأمر يمثل أزمة لنا”.
كما ختم “من مصلحة المنتخب هو عدم الحديث عن تعيين سونغ لقيادة المنتخب في الوقت الراهن”.

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السيتي يوجه رسالة خاصة لمحرز قبل مواجهتي الكاميرون

وجه فريق مانشستر سيتي الانجليزي رسالة تحفيزية لنجمه الدولي الجزائري، رياض محرز، قبل مواجهتي الكاميرون.

حساب السيتي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر أمسية اليوم الثلاثاء صورة احتفال محرز بهدفه في مرمى ساوثهامبتون.

كما أرفق الحساب الصورة بعبارة:”كل أمنياتنا بالتوفيق لساحر العرب رياض محرز في مهمته الوطنية مع منتخب الجزائر يومي الجمعة والثلاثاء المقبلين”.

ويواجه محرز رفقة محاربي الصحراء المنتخب الكامروني في الدور الفاصل المؤهل لمونديال قطر يومي 25 و29 مارس.

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