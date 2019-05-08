نجم الكرة المغربية سابقا: “زياش.. صلاح ومحرز يشرفون الكرة الإفريقية”

كشف محمد التيمومي أسطورة الكرة المغربية، أنّ هناك عدد من اللاعبين يشرفون الكرة الإفريقية في كبرى المحافل الدولية.

ومن أبرز الأسماء نجد كل من المغربي زياش، المصري صلاح، السينغالي ماني بالإضافة إلى الجزائري رياض محرز.

وقال “التيمومي” في تصريح لصحيفة “آس آرابيا”: “في الوقت الحالي هناك زياش من المغرب، صلاح من مصر، ماني من السينغال ومحرز من الجزائر يشرفون الكرة الإفريقية ويحافظون على إفريقيا في مشاركات كأس العالم”.

وأضاف: “بالنسبة للمرشحين للتتويج بكأس إفريقيا فيبقى المنتخب المصري الأبرز للتتويج لأنها البلد المستضيف، ثم تأتي غانا، السينغال، المغرب والجزائر، اللقب لن يكون خارج هذه المنتخبات”.