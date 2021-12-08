نجم الكرة المغربية يحذّر من قوة المنتخب الوطني

إعترف نجم الكرة المغربية رفيق عبد الصمد بقوة المنتخب الوطني الجزائري التي أظهرها في منافسة كأس العرب.

وطالب عبد الصمد من لاعبي المنتخب المغربي المحلي بضرورة توخي الحذر من ياسين براهيمي وزملائه.

وقال عبد الصمد “مواجهة الجزائر بطابعها المغاربي ستكون صعبة على المنتخبين، بصراحة جزئيات صغيرة ستحسمها. لذا يجب على لاعبي المغرب التعامل معها بكل حذر وتركيز”.

إلى جانب ذلك، أكّد عبد الصمد جاهزية لاعبي المنتخب المغربي “كل المباريات تُلعب بإيقاع مرتفع. لذلك سيكون اللاعبون الأساسيون للأسود في جاهزيتهم البدنية، عند ملاقاة الجزائر”.

كما عاد اللاعب السابق للمغرب التيطواني وخريبقة للحديث عن مشوار المنتخب المغربي سابقا “منتخبنا أظهر مستويات عالية في دور المجموعات. حقق أرقاما مميزة، ستسمح حتما أن يواصلوا المنافسة بمعنويات جيدة”.

وعن عموتة ختم “أعرف جيدا حسين، لن يسمح بالإفراط في فرحة المرور لربع النهائي”.