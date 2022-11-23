نجم المانشافت يدخل تاريخ المونديال من أوسع الأبواب

دخل نجم المنتخب الألماني تاريخ منافسة كأس العالم، بمشاركته في لقاء اليوم ضد اليابان برسم الجولة الأولى للمجموعة الخامسة بمونديال قطر.

ويشارك اللاعب الدولي الألماني جمال موسيالا، مواجهة اليابان أساسيا، ليصبح أصغر لاعب يُمثل المنتخب الألماني في المونديال.

كما شارك موسيالا بعمر 19 عامًا و270 يومًا، في مونديال قطر، كأصغر لاعب يمثل ألمانيا في المونديال. بعد 64 عامًا بعد اللاعب كارل هاينز شيلينجر في مونديال 1958.