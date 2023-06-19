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الرياضة

نجم المان سيتي يتجه لرفض العرض السعودي

بقلم فيصل زيان بوزيان
نجم المان سيتي يتجه لرفض العرض السعودي
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كشفت تقارير إعلامية أوروبية، اليوم الإثنين، عن إقتراب نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، من حسم مستقبله في القريب العاجل.

وحسب ما كشفه الصحفي البريطاني دافيد أورنستين بموقع “ذاأتلتيك“، اليوم الإثنين، فإن نادي الهلال السعودي قدم عرضه للتعاقد مع لاعب مانشستر سيتي برناردو سيلفا.

وأوضح ذات المصدر، أن اللاعب سيلفا سيرفض إغراءات العرض السعودي، رغم المحادثات التي أجراها وكيل أعماله خورخي مينديز، مع ممثلي النادي السعودي.

كما أكد المصدر، أن برناردو سيلفا يفضل البقاء في أوروبا، خاصة وأنه محل إهتمام ناديا برشلونة والبياسجي.

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